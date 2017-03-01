Тандит: заявления Савченко дестабилизируют ситуацию в стране

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Надежда Савченко прокомментировала свой недавний визит в Донецк и встречу там с украинскими пленными. На брифинге Савченко заявила, что пленные позволили ей разглашать о них информацию. По словам народной избранницы, она нашла еще шестерых украинских пленных, которые не были указаны в минских списках.

Еще 24 февраля Савченко вместе с руководителем украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном посетила исправительную колонию, где содержатся украинские пленные. Позже Савченко объяснила, что сознательно пошла на такой шаг, чтобы освободить пленных, и попросила население поддержать ее. Савченко также призналась, что попала в Донецк тропами, которыми возят контрабанду — и о которых знает СБУ.

Заявления Савченко в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал советник главы СБУ Юрий Тандит.

Как вы прокомментируете заявления Надежды Савченко по поводу ее поездки в Донецк?

— К сожалению, надежды Украины, которые были связаны с действиями нардепа Надежды Савченко, были не оправданы. Ее заявления носят достаточно провокативный характер. На брифинге она призвала граждан Украины чуть ли не к насильственному свержению власти. Это лишь дестабилизирует ситуацию.

Если говорить по теме освобождения заложников, то мы не в бирюльки играем. Мы занимаемся темой освобождения заложников еще с лета 2014 года, и на сегодняшний день освобождено или найдено более трех тысяч человек.

Представьте, если Надя Савченко идет через так называемые тропы, о которых она сказала, то она, как минимум, нарушает требования, которые есть по АТО, но самое главное, она рискует жизнью наших ребят, воинов, которые защищают целостность Украины. Представьте, ее фиксируют с той стороны, начинается, не дай бог, какое-то боестолкновение. Она подвергает риску жизнь парней.

С другой стороны, она оформила официальный пропуск, она могла пересечь легально, в рамках действующего закона линию соприкосновения. Она специально делает провокативные заявления. Мы ждем конкретных предложений, а не просто выкриков и таких эмоциональных действий.

Зачем эта провокация в сторону СБУ направлена?

— Ответ понятен: СБУ действует эффективно. С декабря по инициативе верховного главнокомандующего были переданы туда 15 преступников, которых указом президента помиловали. Мы ждали, что будут какие-то ответные меры применяться.

С другой стороны, подключена международная организация. Идет дискредитация процесса, ведь Надя обращается, гражданин Украины, с требованиями смещения власти. Надо задать вопрос: кому это выгодно делать. Как только намечается какая-то перспектива, как только мы подключаем общественные организации, международный уровень, как только включили процесс освобождения заложников, появляются те, кого пытаются напрямую садить за стол переговоров.

Мы готовы к любым компромиссам, но Украину мы продавать не будем.

Как тогда воспринимать действия Савченко?

— Граждане Украины должны делать сами выводы. Я бы не хотел сейчас лично за Надю Савченко быть эмоциональным.

Мы с ней не раз общались. Я ее многократно просил, чтобы она с нами действовала сообща, ведь мы никогда никому не запрещали заниматься освобождением заложников. Более того, нам помогают разные общественные деятели – политики, также волонтеры, очень много безымянных героев, которые ежедневно трудятся и помогают нам в процессе освобождения ребят. Это очень важно.

В данном случае это провокативные заявления. Более того, надо помнить о родных заложников. Представьте ситуацию, когда нашим женам, матерям или отцам наших героев дают какой-то шанс, делают заявления, их собирают под стенами брифинга — и потом люди уходят ни с чем. И это уже глубокая рана для этих людей.

Нужно понимать, что тема очень деликатная и нельзя манипулировать сознанием или совестью этих действительно людей с большим сердцем, которые страдают и ждут заложников, многих уже более двух лет. Я бы попросил политиков и экспертов помнить, что еще достаточно большое количество не найдено без вести пропавших ребят, и мы будем делать все, чтобы тоже найти и передать их близким. Для нас это приоритетная тема. Но я призываю людей, которые пытаются на этой теме играть, не играться с этим.

СБУ может применить какие-то санкции к Савченко?

— Мы ее пригласили сразу же после ее заезда на территорию, потом официально были организованы звонки, и она должна была приехать. Более того, мы уже встречались официально с ней, опрашивали в рамках уголовного производства как свидетеля, скажем так. К сожалению, она проигнорировала это предложение. Мы будем действовать в рамках закона. Мы с ней будем встречаться и будем ее опрашивать.

Напомним, последствия вмешательства Надежды Савченко в процесс обмена пленными будут сдержанно плохими для Украины. Об этом в эфире "ГС" заявил политический аналитик Тарас Чорновил.

Также Надежда Савченко может доиграться до того, что с нее снимут депутатскую неприкосновенность. Об этом в эфире "ГС" заявил политический консультант Петр Охотин.