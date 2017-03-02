Савченко назвала свою поездку в ДНР "тайной спецоперацией"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Пересечение линии разграничения в Донбассе внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко было спланированной спецоперацией. Об этом заявила сама Савченко в эфире телеканала "112 Украина" в среду вечером.

Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. Она разместила на своей странице в Facebook обращение, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

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Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила в понедельник РИА Новости, что Служба безопасности Украины вызовет в ближайшее время Савченко в связи с ее поездкой в самопровозглашенную ДНР.

"Нет у нас дырок в линии фронта, если нет приказа сверху. Хорошо у нас несут службу наши парни и командиры, и если я туда прошла — значит то, наверное, была такая операция", — заявила нардеп.

По ее словам, линию разграничения она пересекла без главы Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. "Он пересекал линию разграничения на машине. Я с ним не была", — сказала Савченко.

При этом нардеп отказалась раскрывать детали этой операции, заявив, что "спецоперации на то и являются специальными операциями, потому что не разглашаются ни до, ни после" их проведений.

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Ранее сообщалось, что в ГУ СБУ Донецкой области вызван и опрошен руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, который вместе с Савченко посещал Донецк.