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    Общество

    Савченко назвала свою поездку в ДНР "тайной спецоперацией"

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    Савченко и Рубан в ДНР: последствия (556)

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    Надежда Савченко отказалась раскрывать детали "спецоперации", отметив лишь, что на территорию, подконтрольную ополченцам самопровозглашенной ДНР, попала без Владимира Рубана - главы Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус".
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Пересечение линии разграничения в Донбассе внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко было спланированной спецоперацией. Об этом заявила сама Савченко в эфире телеканала "112 Украина" в среду вечером.

    Пленные военные украинской армии. Архивное фото
    REUTERS Marko Djurica
    Начали за здравие, закончили… История обмена пленными в Донбассе

    Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. Она разместила на своей странице в Facebook обращение, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

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    Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила в понедельник РИА Новости, что Служба безопасности Украины вызовет в ближайшее время Савченко в связи с ее поездкой в самопровозглашенную ДНР.

    "Нет у нас дырок в линии фронта, если нет приказа сверху. Хорошо у нас несут службу наши парни и командиры, и если я туда прошла — значит то, наверное, была такая операция", — заявила нардеп.

    По ее словам, линию разграничения она пересекла без главы Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. "Он пересекал линию разграничения на машине. Я с ним не была", — сказала Савченко.

    При этом нардеп отказалась раскрывать детали этой операции, заявив, что "спецоперации на то и являются специальными операциями, потому что не разглашаются ни до, ни после" их проведений. 

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    Ранее сообщалось, что в ГУ СБУ Донецкой области вызван и опрошен руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, который вместе с Савченко посещал Донецк.

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