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    Общество

    Савченко после поездки в Донбасс дала показания в СБУ

    Тема:

    Савченко и Рубан в ДНР: последствия (558)

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    Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи собирают материалы, и если их будет достаточно для того, чтобы объявить подозрение Савченко, то "следователи будут действовать в соответствии с законом".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко дала показания в Службе безопасности Украины (СБУ) по поводу ее поездки на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса в конце февраля, сообщил в пятницу глава СБУ Василий Грицак.

    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Facebook Надежды Савченко
    Савченко и Рубан в Макеевской колонии: встреча с пленными

    "Придя на очередной допрос, это было несколько дней назад, она давала показания. При этом Надежда Савченко ссылалась на статью 63 конституции (дает право не давать показания против себя — ред.), как мне докладывали, по большинству вопросов. А по одному вопросу, если вы помните, была информация, что она принимала участие в стрельбах на территории ДНР, то она сказала, что это неправда", — сказал Грицак в комментарии телеканалу "112 Украина".

    По его словам, следователи собирают материалы, и если их будет достаточно для того, чтобы объявить подозрение, то "следователи будут действовать в соответствии с законом". Грицак также заявил, что поездка Савченко в Донбасс не была согласована с украинской спецслужбой. "Она эту поездку не согласовывала ни с кем из органов госвласти, в том числе с руководством национальной спецслужбы", — добавил глава СБУ.

    Напомним, Савченко в феврале посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. По ее словам, в ходе посещения колонии она обнаружила шесть человек, которые считались пропавшими без вести. После этой поездки Савченко вызывали в СБУ для дачи пояснений.

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