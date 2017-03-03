Захарченко заявил, что не встречался с Савченко во время ее поездки в ДНР

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что не встречался в Донецке с внефракционным депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко, он считает, что ее визит в ДНР вряд ли поможет обмену пленными.

"Здесь (в Донецке – Ред.) я с Савченко не встречался, я встречался в Минске еще тогда, ради одной-единственной темы — обмен пленными, и она приехала сюда, чтоб Украина понимала, что те люди, которые сидят здесь, и те наши люди, которые сидят у них, их нужно обменять", — заявил Захарченко журналистам.

По его мнению, Киев специально тормозит процесс обмена пленными. "Если эта поездка Савченко поможет этому обмену, в чем я очень сомневаюсь, то мы любую помощь примем. Мы примем помощь от любого человека, который поможет нам обменять", — добавил глава ДНР.

Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. Она разместила на своей странице в Facebook обращение, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

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Ранее сообщалось, что в ГУ СБУ Донецкой области вызван и опрошен руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, который вместе с Савченко посещал Донецк.