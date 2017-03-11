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    Украина введет систему электронных виз для иностранцев - МИД

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    Украина решила последовать примеру Египта, который летом планирует ввести систему электронных виз, что позволит ослабить нагрузку сил безопасности, а также облегчит туристам возможность въезда в страну.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Власти Украины введут систему электронных виз для иностранцев по примеру других стран, сообщает консульский департамент МИД.

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    "Египет планирует ввести летом электронные визы для иностранцев. Систему электронных виз для иностранцев введет и Украина", — информирует консульский департамент в Twitter. Другие подробности и пояснения не приводятся.

    Глава МИД Украины Павле Климкин еще в пролом году заявлял, что Украина "в ближайшее время" введет систему электронных виз, что позволит приблизиться к европейским стандартам. Однако эта инициатива пока не реализована.

    По данным СМИ, Египет летом планирует ввести систему электронных виз, которая позволит ослабить нагрузку сил безопасности, а также облегчит туристам возможность въезда в страну.

    После введения такой системы туристы смогут заполнить в электронном виде форму для получения визы, после одобрения властями копия права на въезд будет направлена им по электронной почте. Сейчас въезжающие в Египет туристы покупают визу на границе. Благодаря новой системе визу в Египет можно будет получить заранее.

    Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в начале апреля будет упрощен визовый режим для въезда иностранцев в Украину.

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