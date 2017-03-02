Кабмин снизил расценки на оформление виз для иностранцев

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины снизил расценки на оформление украинских виз для иностранцев, сообщил директор департамента туризма и курортов министерства экономического развития и торговли Иван Липтуга.

"КМУ утвердил сегодня новый порядок оформления украинских виз для иностранцев, за который мы боролись последние полтора года! Теперь консульский сбор будет составлять 65 долларов, вместо нынешних 85 долларов за одноразовую, 130 долларов за двукратную и 180 долларов за многократную визу", — написал Липтуга на своей странице в Facebook.

Как отмечается, новый порядок предполагает также целый ряд упрощений для граждан, которые ранее уже получали визы стран Шенгена, США, Канады, Японии, Австралии.

"Больше не нужно будет оформлять приглашения в ОВИРах, а можно будет это сделать на бланке организации или любое физлицо сможет оформить его у нотариуса. Заявители на визу смогут подавать и получать документы дистанционно по почте, а вскоре и в электронном формате с штрих-кодом", — отметил Липтуга.

Ранее СМИ сообщали, что окончательное решение вопроса о предоставлении Евросоюзом безвизового режима Украине должно быть принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам.