МИД: Украина упростила визовый режим для въезда иностранцев

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в начале апреля будет упрощен визовый режим для въезда иностранцев в Украину, сообщил начальник консульского Управления обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

Кирилич отметил, что 2 февраля было "обнародовано постановление правительства, которым утверждены изменения к правилам въезда иностранцев в Украину и транзитного проезда через ее территорию".

Ими, в частности, предусмотрено сокращение срока оформления виз для иностранцев, в срочном порядке ее можно получить до 5 дней (раньше такой срок составлял 15 дней).

По его словам, при обычном оформлении визы такой срок составляет до 10 дней.

По словам Кирилича, постановлением устанавливается единая тарифная ставка сбора за оформление визы — 65 долларов. Он отметил, что такая ставка будет для визы независимо от ее кратности, срочности, а также срока действия.

Кирилич также проинформировал, что по новым правилам любой гражданин Украины, подтвердив свое приглашение нотариально, может пригласить иностранца для посещения страны, то есть упрощается процедура.

По словам представителя МИД, новыми правилами предусмотрено расширить перечень стран, граждане которых будут иметь возможность оформить визу в пункте пересечения государственной границы Украины.

Согласно постановлению, "такое количество стран составляет 23 единицы". По его словам, это означает, что, в частности, граждане Китая, Австралии или Колумбии, прибыв в аэропорт "Борисполь", на месте смогут оформить и получить визу.

Кирилич также сообщил, что новыми правилами предусмотрено увеличение срока действия национальной украинской визы до 90 дней. Он напомнил, что по старым правилам такой срок составлял 45 дней.

Кроме того, по его словам, постановлением утверждены новую терминологию в деле оформления виз, то есть вводится понятие электронной визы. Он отметил, что "это не означает, что эта электронная виза будет завтра или послезавтра, а это всего лишь урегулировано такое понятие".

Он отметил, что постановление вступает в силу через 30 дней. По его словам, в этот период будет создана рабочая группа, которая будет отрабатывать механизм оформления электронных виз.

Кирилич также сообщил, что иностранцы, которые имеют статус зарубежного украинца, их дети и члены их семей будут получать долгосрочные визы до 5 лет.

Представитель МИД отметил, что граждане более 60 стран должны оформлять визы для въезда в Украину.

Ранее сообщалось, что МИД Украины осуждает указ Владимира Путина о признании документов, выданных на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.