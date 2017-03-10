наверх
10.03.201717:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Первоапрельская правда: украинцы смогут ездить в Албанию без виз

    (обновлено: )36
    Граждане Украины и граждане Албании, которые пользуются действительными проездными документами могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории стран в течение срока, не превышающего 90 дней.
    Пассажиры в аэропорту Борисполь
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Соглашение между Кабинетом министров Украины и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 1 апреля, сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк на своей странице в Facebook.

    Читайте также: ЕС будет водить безвизом Украину "за нос" еще несколько лет — эксперт

    В соответствии с положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании, которые пользуются действительными проездными документами (заграничным паспортам, удостоверениям личности моряка) могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договорной стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180.

    Соглашение о взаимной отмене визовых требований было подписано 4 ноября 2016 года во время визита в Тирану главы МИД Павла Климкина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Уголь
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге