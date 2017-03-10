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    Общество

    САП подала апелляцию на меру пресечения Насирову

    Тема:

    Зря болел. Арест и дело Насирова (165)

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    Как сообщили в пресс-службе САП, апелляцию на меру пресечения отстраненному главе ГФС Роману Насирову суд собирается рассмотреть в понедельник, 13 марта.
    Роман Насиров
    Роман Кравец

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционный суд Киева жалобу на избранную Соломенским райсудом меру пресечения отстраненному председателю фискальной службы Роману Насирову, сообщили в пресс-службе САП.

    Роман Насиров. Архивное фото
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    Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

    "Апелляция подана сегодня. По предварительной информации от суда, которую мы сейчас уточняем, ее рассмотрение назначено на понедельник", — отметили в пресс-службе.

    В пресс-службе ведомства уточнили, что САП в апелляционном суде требует увеличить размер залога Насирову до 2 млрд грн. 

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен.

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