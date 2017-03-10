Рудяков: языковыми квотами на ТВ власть нарушает права граждан

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко выступает за распространение закона о квотах украинского языка в эфире на телевидение и намерен в ближайшем будущем внести соответствующее предложение.

"Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличилась. Хочу отметить, что вскоре такую же технологию я предложу применить и на телевидении, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо мало… Сейчас свое слово должен сказать законодатель (Верховная Рада — Ред.)", — заявил Порошенко во время церемонии вручения Шевченковской премии.

Политический эксперт Павел Рудяков считает, что, в очередной раз поднимая языковой вопрос, власть занимается не своим делом.

"Языковые квоты на ТВ — это расширение того, что мы и раньше наблюдали в отношении радио. Возможно, новация заключается в том, что расширяется круг этой принудительной украинизации. Да и президент категорично встал на сторону радикальной линии в расширении зоны употребления украинского языка. Вместо того чтобы заниматься практическими острыми проблемами в социальной и политической сфере, политики решили переключиться на то, что несет в себе мощный конфликтный потенциал. Ведь на теме языка гораздо легче показывать всю свою силу и ловкость", — отметил Рудяков.

Эксперт убежден, что языковая стратегия власти несет больше негатива, чем позитива.

"Это при том, что такая стратегия не является помощью и поддержкой украинскому языку, который у нас достаточно употребляем. Учитывая же двуязычность большинства регионов Украины, сферу украинского языка не расширить искусственными мерами. Есть много стран, где вместе нормально уживаются сразу до четырех языков, но подобных конфрантационных мер не наблюдается и близко. То, что делают украинские власти, — это ущемление прав собственных граждан. При желании такой проблемы вполне можно было избежать", — считает Рудяков.

По его мнению, законодательные инициативы по предложению Порошенко уже подготовлены.

"В Раду будет вносится соответствующий закон, который вряд ли встретит сопротивление. Но это только одна сторона проблемы. Вот уже три года вся политическая жизнь сводится к тому, что мы улучшаем свое законодательство. Но еще при позднем Кучме в 2003-04 годах говорили, что украинское законодательство — одно из лучших в Европе. Теперь же у нас есть и плохие, и хорошие законы, но ни те, ни другие не работают в полной мере", — подытожил он.

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