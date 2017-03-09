Насиров отказывается выходить из камеры СИЗО - прокурор

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Синьков заявляет, что отстраненный от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров отказывается выходить из камеры Лукьяновского СИЗО.

"У нас сейчас есть информация, что он (Роман Насиров — Ред.) отказывается выходить из камеры", — сообщил Синьков в комментарии NewsOne со ссылкой на детективов НАБУ.

Ранее заместитель министра юстиции Денис Чернышов сообщил, что Насиров содержится в четырехместной камере Лукьяновского СИЗО. По словам чиновника, в камере есть туалет, а есть ли там душ, он не знает. Он добавил, что с Насировим в камере содержится один человек. При этом Чернышов заявил, что не знает, кто это. Также он сообщил, что в СИЗО Насирову провели обследование.

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Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство САП было удовлетворено частично.