Журналисты уличили Грановского во лжи об адвокате Насирова

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от БПП Александр Грановский, который публично заверял, что не имеет дел с адвокатом отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова Олегом Малиневским с 2014 года, на самом деле встречался с ним в минувшем году. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" и приводят кадры из этой встречи.

Ранее детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко".

Отметим, что адвокат Малиневский 2 марта приехал в больницу "Феофания" для защиты Романа Насирова.

На сайте юридической компании FCLex указано, что именно Малиневский защищал интересы известного бизнесмена Андрея Адамовского в спорах вокруг ТРЦ Sky Mall. На тот момент бизнес-партнером Адамовского был Грановский. После обнародования этой информации Александр Грановский на странице в Facebook выступил с опровержением связи с адвокатом: "У меня нет в собственности никаких юристов, включая О. Малиневского, с которым я не имею никаких дел с 2014 г.".

Однако журналисты приводят кадры из своих съемок за июль 2016 года, на которых Грановский проводит встречу с адвокатом фирмы FCLex Малиневским в одном из ресторанов в центре Киева. На встрече также присутствовал старший партнер фирмы FCLex Виктор Барсук.

Радио Свобода Адександр Грановский, старший партнер фирмы FCLex Виктор Барсук и нынешний адвокат Романа Насирова Олег Малиневский

В июне 2016 года журналисты также зафиксировали встречу Барсука с народным депутатом Игорем Кононенко, соратником Грановского и другом президента Украины Петра Порошенко.

Малиневский на вопросы журналистов ответил, что не помнит встречи с Грановским и отрицал любые дела ним: "Не встречаюсь". Адвокат утверждает, что в больницу к Насирову он приехал по просьбе своих коллег.

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Адвокаты Насирова ранее заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован, однако сам Насиров вскоре опроверг эту информацию.

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Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.