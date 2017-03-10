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    Раненный в Авдеевке британский фотограф выписан из больницы

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    Фотограф Кристофер Нанн сообщил, что уже "смог неплохо восстановиться". По его словам, глаз все еще заживает, однако зрение должно вернуться в течение нескольких недель.
    Кристофер Нанн
    birdinflight.com

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В пятницу раненный в Донбассе британский фотограф Кристофер Нанн сообщил о своей выписке из больницы.

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    "Во вторник, 7 марта, меня выписали из больницы. Благодаря отличной работе всего медперсонала я смог неплохо восстановиться. Мой глаз все еще заживает, однако зрение должно вернуться в течение нескольких недель", — написал он на своей страничке в Facebook.

    Нанн добавил, что после выписки он вернулся на восток Украины, а 13 марта намеревается вылететь в Великобританию, чтобы увидеть семью и друзей. Фотограф также выразил благодарность за моральную и материальную поддержку.

    Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что при обстреле Авдеевки ранение получил иностранный журналист. Позже в пресс-центре военной операции украинских силовиков уточнили, что пострадавший — британский фотограф Нанн. Он был госпитализирован и проходил лечение в Днепре (бывший Днепропетровск).

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