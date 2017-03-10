Организаторы блокады Донбасса выдвинули Киеву ультиматум по углю из РФ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса требуют от властей Украины до 2 апреля подписать договоры на поставку угля из других стран, так как намерены с этого дня заблокировать его ввоз из России.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Мы даём правительству срок до 2 апреля подписать договоры о поставке угля из стран, которые не ведут военные действия с Украиной. Мы даём правительству срок до 2 апреля пересмотреть свою политику по торговле со страной-агрессором Россией. Со 2 апреля наши наблюдательные пункты, которые будут к этому времени установлены по всем железнодорожным переходам, начнут активную фазу блокады. Прежде всего, мы перестанем пропускать уголь из России", — сказал один из организаторов блокады, Анатолий Виногородский, на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что организаторы блокады открыли "наблюдательный редут" у Конотопа, недалеко от границы с Россией, и намерены открыть подобные пункты в Сумах, Купянске, Казачьей, Уманке. Виногородский также отметил, что о возможности блокады пропуска в Украину других товаров из РФ они будут "консультироваться с народом Украины".

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.