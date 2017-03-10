Штаб блокады АТО остановит работу "Сбербанка" через две недели

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Штаб блокады зоны АТО намерен остановить работу "Сбербанка России в Украине" через две недели, если правительство самостоятельно не сделает это, сообщил во время пресс-конференции второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

"Через две недели, если правительство не удосужится закрыть этот банк, мы его закроем сами по всем отделениям, которые есть в Украине", — заявил он.

"Мы даем две недели всем вкладчикам "Сбербанка России", чтобы они изъяли оттуда все свои средства. Мы поддерживаем министра Авакова, который заявил, что действия банка являются антиукраинскими и антизаконными", — сказал Виногородски.

Он подчеркнул, что правительство и силовые органы должны проконтролировать, чтобы средства из этого банка не ушли в Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

В начале марта российский "Сбербанк" сообщил, что начнет обслуживание граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ближайшие дни во всех своих отделениях. Однако украинская "дочка" "Сбербанка" заверила, что не обслуживает клиентов с документами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.