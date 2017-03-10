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    Штаб блокады АТО остановит работу "Сбербанка" через две недели

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    (обновлено: )24705
    Второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский заявил, что штаб блокады дает "две недели всем вкладчикам "Сбербанка России", чтобы они изъяли оттуда все свои средства".
    Сбербанк России
    RIA News Глеб Котов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Штаб блокады зоны АТО намерен остановить работу "Сбербанка России в Украине" через две недели, если правительство самостоятельно не сделает это, сообщил во время пресс-конференции второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

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    "Через две недели, если правительство не удосужится закрыть этот банк, мы его закроем сами по всем отделениям, которые есть в Украине", — заявил он.

    "Мы даем две недели всем вкладчикам "Сбербанка России", чтобы они изъяли оттуда все свои средства. Мы поддерживаем министра Авакова, который заявил, что действия банка являются антиукраинскими и антизаконными", — сказал Виногородски.

    Он подчеркнул, что правительство и силовые органы должны проконтролировать, чтобы средства из этого банка не ушли в Россию.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

    В начале марта российский "Сбербанк" сообщил, что начнет обслуживание граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ближайшие дни во всех своих отделениях. Однако украинская "дочка" "Сбербанка" заверила, что не обслуживает клиентов с документами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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