Украинская "дочка" "Сбербанка" не признает документы ЛДНР

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинская "дочка" "Сбербанка" не обслуживает клиентов с документами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков на заседании правительства попросил Кабмин срочно обратиться к Национальному банку (НБУ) и Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка".

"ПАО "Сбербанк", являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии НБУ, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства. Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях", — сообщили в банке.

"Сбербанк" обслуживает клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательства. В частности, все клиенты проходят процедуру обязательной идентификации в соответствии с требованиями законодательства Украины.

"В соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга, ПАО "Сбербанк" не обслуживает лица, включенные в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и осуществляет блокировку финансовых операций таких лиц (с учетом рекомендаций FATF и соответствующих решений СНБО и кабинета министров Украины)", — отметили в банке. Как отмечается, банк работает в штатном режиме, безусловно выполняя свои обязательства в полном объеме перед клиентами и партнерами с соблюдением норм национального и международного права.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

В начале марта российский "Сбербанк" сообщил, что начнет обслуживание граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ближайшие дни во всех своих отделениях.