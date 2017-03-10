Гройсман: власти изучают пути введения санкций к "Сбербанку"

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Власти изучают юридические основания для введения санкций в отношении "дочки" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил в пятницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков на заседании правительства попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка".

"Я вчера разговаривал на эту тему с президентом и с главой Национального банка Украины. Сегодня работа такая ведется, сейчас выясняются юридические основания, так ли это на самом деле (обслуживает ли банк клиентов по паспортам ЛНР и ДНР – ред.). Думаю, и Нацбанк, и СНБО очень быстро отреагируют, как и президент, на эту ситуацию. И этот ответ будет очень адекватным", — сказал Гройсман на заседании кабмина, комментируя инициативу Авакова.

Премьер добавил, что власти быстро разберутся в ситуации, и все решения, необходимые от правительства, будут приняты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.