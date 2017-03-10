Киев ничего не сделал для прекращения блокады Донбасса - Лукашевич

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Киев на практике не предпринял никаких действий, чтобы прекратить торговую блокаду Донбасса, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Выступая накануне на Постоянном совете ОБСЕ в Вене, Лукашевич отметил, что "нет никаких признаков, что Киев отказался от тактики "ползучего наступления", последовательного захвата участков между позициями сторон на линии соприкосновения".

"Не отказывается он, очевидно, и от планов силового захвата Донбасса в целом. Усугубляет ситуацию блокада торговли с Донбассом, с которой Киев никак не желает справиться. Среди ее исполнителей – депутаты Верховной Рады и националисты, в т.ч. "Правый сектор", чье участие в блокаде зафиксировала СММ. На последней встрече "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и ФРГ — Ред.) Украина на словах поддержала ее отмену. На практике ничего не сделано", — сказал он. Текст выступления опубликован в пятницу на сайте МИД РФ.

Более того, по словам Лукашевича, "была совершена попытка отрезать украинских потребителей угля от поставок из России", "министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает усилить нагрузку на экономику страны еще и запретом на деятельность российских банков на Украине".

"За ростом внутриполитического бурления на Украине обычно следует эскалация на линии соприкосновения. Мы так и не услышали официальной версии Украины, что происходит на железнодорожных переездах у линии соприкосновения", — подчеркнул он.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.