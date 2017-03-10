Хуг: в этом году в Донбассе погибли 16 мирных жителей

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине сообщила о 86 пострадавших среди гражданского населения на Донбассе с начала года, 16 из них погибли.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, насилие бушует вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе: "Люди просят и даже требуют, чтобы оно остановилось. Слишком много людей расплачиваются за отказ сторон прекратить это насилие".

"С начала года СММ действительно подтвердила информацию о 86 жертвах среди гражданского населения, 16 из которых — с летальным исходом", — отметил он, добавив, что 28 человек из числа жертв — женщины.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Читайте также: Блокадное отрезвление

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Читайте также: Политолог: Насирову подыгрывают, а блокада Донбасса разоряет Украину

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.