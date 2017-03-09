Четверть миллиона гривен ежемесячно: стали известны зарплаты членов ВККС

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В январе члены Высшей квалификационной комиссии судей получили в среднем по четверть миллиона гривен каждый. Об этом в Facebook сообщил экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

Он обнародовал ответ на запрос "Автомайдана". В опубликованном документе говорится, что большинство из тех, кто отвечает за чистоту судейского корпуса Украины, получили по 225 тыс грн.

Зарплаты членов Высшей квалификационной комиссии судей

"Они обосновывают такие зарплаты тем, что при меньших зарплатах он не смогут быть "кристально честными". Самое главное — никакой реальной ответственности эти люди ни за что не несут", — прокомментировал Кучеренко.

Ранее сообщалось, что львовские шахтеры угрожают прекратить отгружать уголь, если их банковские счета не разблокируют для выплат зарплат за тяжелый труд.