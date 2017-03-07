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    Общество

    В канун 8 марта в Украине небольшие дожди

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    По данным синоптиков, температура ночью 1-6°, днем 8-13° тепла, в южных областях и в Крыму местами 15-17° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.
    Люди под зонтиками. Архивное фото
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Во вторник в большинстве северных, центральных и Одесской областях небольшой, местами умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

    "Ветер юго-восточный (на западе страны — юго-западный), 7-12 м/с", — говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

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    Температура ночью 1-6°, днем 8-13° тепла, в южных областях и в Крыму местами 15-17° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

    Ранее сообщалось, что с приходом весны в Украине ухудшилось состояние дорожного покрытия.

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