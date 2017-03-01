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    Общество

    ГПУ передала в суд обвинение против начальника Береговых войск ЧФ

    (обновлено: )1301
    Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, обвинительный акт в отношении Александра Острикова передан в суд для специального судебного разбирательства (заочное осуждение).
    Начальник береговых войск Черноморского флота генерал-майор Александр Остриков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Обвинительный акт по уголовному делу в отношении начальника Береговых войск Черноморского флота РФ Александра Острикова передан в суд для заочного осуждения, заявили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    Ранее Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования по уголовному делу в отношении Острикова, которого Генпрокуратура подозревает в "умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, побуждению военнослужащих вооруженных сил Украины к совершению государственной измены и способствовании ведению агрессивной войны против Украины".

    "Обвинительный акт в отношении А. Острикова передан в суд для специального судебного разбирательства (заочное осуждение)", — говорится в сообщении.

    Власти ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения стороны не имели.

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