ГПУ передала в суд обвинение против начальника Береговых войск ЧФ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Обвинительный акт по уголовному делу в отношении начальника Береговых войск Черноморского флота РФ Александра Острикова передан в суд для заочного осуждения, заявили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования по уголовному делу в отношении Острикова, которого Генпрокуратура подозревает в "умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, побуждению военнослужащих вооруженных сил Украины к совершению государственной измены и способствовании ведению агрессивной войны против Украины".

"Обвинительный акт в отношении А. Острикова передан в суд для специального судебного разбирательства (заочное осуждение)", — говорится в сообщении.

Власти ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения стороны не имели.