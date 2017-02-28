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    ГПУ вручила подозрение председателю совета директоров "Дельта Банка"

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    По словам генпрокурора, в зоне внимания следствия, в частности, - заключение заведомо убыточных для банка договоров, по которым $150 млн были перечислены злоумышленниками на подконтрольные предприятия.
    Дельта Банк. Архивное фото
    "Кременчуцкий ТелеграфЪ"

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Департамент в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины вручил подозрение председателю совета директоров "Дельта Банка" Елене Поповой, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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    "Департаментом в сфере экономики ГПУ вручено подозрение председателю совета директоров "Дельта Банка" Поповой и еще трем лицам за хищение 1,7 млрд грн средств банка", — подчеркнул генпрокурор.

    По его словам, в зоне внимания следствия, в частности, — заключение заведомо убыточных для банка договоров, по которым $150 млн были перечислены злоумышленниками на подконтрольные предприятия.

    "Изюминка банкиров — вывод денег на ООО "Бонни и Клайд" с последующим бегством всех аферистов за границу. Ну что же, те добегались. И этих рано или поздно поймаем.", — написал Луценко.

    Ранее прокуратура Киева сообщила, что сотрудники банка "Хрещатик" в течении четырех лет похитили со счетов вкладчиков банка около 3,2 миллиона долларов.

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