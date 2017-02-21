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    ГПУ установит причастность нардепов к сепаратистским мероприятиям - Луценко

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    Как отметил генеральный прокурор Юрий Луценко, ГПУ пока что ГПУ не может говорить о моральной ответственности тех нардепов, помощники которых принимали участие в подобных мероприятиях.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установит возможную причастность народных депутатов к "сепаратистским мероприятиям".

    "Установлены лишь фамилии тех, кто платил московские деньги, и тех, кто их получал. Об участии в этом действующих народных депутатов Украины ответ даст дальнейшее следствие", — сказал Луценко.

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    Также он отметил, что пока что ГПУ не может говорить о моральной ответственности тех нардепов, помощники которых принимали участие в подобных мероприятиях.

    Ранее сообщалось, что СБУ открыла уголовное производство против внефракционного депутата Александра Онищенко за финансирование сепаратизма.

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