ГПУ установит причастность нардепов к сепаратистским мероприятиям - Луценко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установит возможную причастность народных депутатов к "сепаратистским мероприятиям".

"Установлены лишь фамилии тех, кто платил московские деньги, и тех, кто их получал. Об участии в этом действующих народных депутатов Украины ответ даст дальнейшее следствие", — сказал Луценко.

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Также он отметил, что пока что ГПУ не может говорить о моральной ответственности тех нардепов, помощники которых принимали участие в подобных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что СБУ открыла уголовное производство против внефракционного депутата Александра Онищенко за финансирование сепаратизма.