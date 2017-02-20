Луценко анонсирует суд над Януковичем на весну

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Суд в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене состоится уже этой весной, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Мы сможем начать передачу дел в суд немедленно. Я обещаю, как генпрокурор, что обвинение Януковича по государственной измене будет передано через 10 дней после принятия соответствующего закона в суд. И суд состоится еще этой весной", — цитирует "112 Украина" Луценко.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому производству — о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.