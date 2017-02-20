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    Политика

    Луценко анонсирует суд над Януковичем на весну

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (492)

    (обновлено: )2301
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, обвинение Януковича по государственной измене будет передано через 10 дней после принятия соответствующего закона в суд и суд состоится этой весной.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Суд в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене состоится уже этой весной, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Адвокат Януковича о перспективах рассмотрения дела его подзащитного
    канал "112 Украина" в YouTube
    Адвокат Януковича о готовности экс-президента дать показания в Украине

    "Мы сможем начать передачу дел в суд немедленно. Я обещаю, как генпрокурор, что обвинение Януковича по государственной измене будет передано через 10 дней после принятия соответствующего закона в суд. И суд состоится еще этой весной", — цитирует "112 Украина" Луценко.

    Напомним, генпрокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому производству — о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

    Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.

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