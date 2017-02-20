Луценко отчитался о расследовании дел Евромайдана

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Уголовные дела в отношении 220 человек по событиям во время Евромайдана переданы в суд, сообщил в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Расследование дел Майдана — важнейшая часть работы Генпрокуратуры. Обвинительные акты в отношении 220 лиц направлены в суд", — написал Луценко в понедельник на своей странице в Facebook.

По его словам, привлечение к ответственности "высокопоставленных организаторов" начнется сразу после уточнения закона об особенностях заочного осуждения, который находится на рассмотрении парламента.

В Киеве и по всей Украине 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим в ходе Революции достоинства в 2014 году.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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