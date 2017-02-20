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    Общество

    Луценко отчитался о расследовании дел Евромайдана

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (72)

    (обновлено: )14905
    Генпрокурор уточнил, что привлечение к ответственности "высокопоставленных организаторов" начнется сразу после уточнения закона об особенностях заочного осуждения, который находится на рассмотрении парламента.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Уголовные дела в отношении 220 человек по событиям во время Евромайдана переданы в суд, сообщил в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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    "Расследование дел Майдана — важнейшая часть работы Генпрокуратуры. Обвинительные акты в отношении 220 лиц направлены в суд", — написал Луценко в понедельник на своей странице в Facebook.

    По его словам, привлечение к ответственности "высокопоставленных организаторов" начнется сразу после уточнения закона об особенностях заочного осуждения, который находится на рассмотрении парламента.

    В Киеве и по всей Украине 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим в ходе Революции достоинства в 2014 году.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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