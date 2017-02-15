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    Общество

    Луценко поручил проверить всех работников прокуратуры на наркозависимость

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (387)

    (обновлено: )65
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, чтобы "добровольно, добровольно-принудительно все работники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти, любой метод приемлем".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал поручение областным прокурорам проверить всех подчиненных на наркозависимость.

    Пистолет
    RIA News
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    "Прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость всех подчиненных… Пожалуйста, чтобы добровольно, добровольно-принудительно все работники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти, любой метод приемлем… Поэтому всех, от местной до региональной, а потом и Генеральной прокуратуры — проверить на причастность к этой заразе", — заявил Луценко в среду в ходе заседания ведомственной коллегии.

    По его словам, такие меры необходимы в связи с выявленным случаем употребления наркотиков работником прокуратуры.

    "Кричащий факт раскрытия работника местной прокуратуры в Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листах уголовного производства, но и склонял других к употреблению, в том числе работников прокуратуры", — заявил Луценко.

    Также на брифинге Луценко заявил, что криминогенная ситуация в Украине является очень острой.

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