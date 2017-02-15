Луценко поручил проверить всех работников прокуратуры на наркозависимость

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал поручение областным прокурорам проверить всех подчиненных на наркозависимость.

"Прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость всех подчиненных… Пожалуйста, чтобы добровольно, добровольно-принудительно все работники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти, любой метод приемлем… Поэтому всех, от местной до региональной, а потом и Генеральной прокуратуры — проверить на причастность к этой заразе", — заявил Луценко в среду в ходе заседания ведомственной коллегии.

По его словам, такие меры необходимы в связи с выявленным случаем употребления наркотиков работником прокуратуры.

"Кричащий факт раскрытия работника местной прокуратуры в Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листах уголовного производства, но и склонял других к употреблению, в том числе работников прокуратуры", — заявил Луценко.

Также на брифинге Луценко заявил, что криминогенная ситуация в Украине является очень острой.