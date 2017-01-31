Двое музыкантов осуждены в Москве за угон прокурорской "Чайки"

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Савеловский суд Москвы назначил реальный и условный сроки двум музыкантам, угнавшим у Генпрокуратуры РФ раритетный автомобиль "Чайка", который принадлежит Генпрокуратуре РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить (Антону) Рыжову наказание в виде 3 лет 6 месяцев и 15 дней колонии общего режима. Менее строгий вид наказания не сможет гарантировать, что он не совершит подобных преступлений вновь. (Сергею) Митрофанову назначить условное наказание — 2 года с испытательным сроком 4 года", — огласил приговор судья. Также он на три года лишил Рыжова водительских прав.

Оба подсудимых признаны виновными в "угоне без умысла на хищение". Вину они признали.

Как указано в приговоре, обвиняемые в пьяном виде решили покататься на "Чайке". Дверь машины была открыта, сигнализации не было, охранник без вопросов открыл шлагбаум, и они выехали со стоянки.

"Чайка", которая числится на балансе Генпрокуратуры с 1986 года, была угнана во время планового техосмотра. Машину удалось остановить у стен Кремля после погони со стрельбой.

Во время проверки документов водителя, которого заподозрили в вождении в пьяном виде, пассажир раритетного авто перебрался в водительское кресло и попытался скрыться с места. Он был задержан лишь после того, как сотрудники полиции прострелили колесо "Чайки" из табельного оружия. Впоследствии выяснилось, что машина была угнана.

В суде уточнили, что уголовное дело в отношении Рыжова возбуждено по статьям "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", Митрофанов проходит только по второй статье.

"Чайка" (или ГАЗ-13, ГАЗ-14) — советские автомобили представительского класса, выпускавшиеся с 1959 по 1988 год.

Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины разоблачила преступную группировку автоугонщиков, организатором которой оказался бывший курсант Академии внутренних дел Украины, которого исключили из вуза за употребление наркотиков.