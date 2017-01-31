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    Культура

    Двое музыкантов осуждены в Москве за угон прокурорской "Чайки"

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    Обвиняемые в угоне раритетного автомобиля "Чайка" признали свою вину в "угоне без умысла на хищение". "Чайка", числившаяся на балансе Генпрокуратуры с 1986 года, была угнана во время планового техосмотра.
    Большой представительский автомобиль с семиместным кузовом типа лимузин ЗиС-110Б (СССР, 1945 г.) (на первом плане) и самый большой советский легковой автомобиль ГАЗ-14 Чайка (СССР, 1978 г.)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Савеловский суд Москвы назначил реальный и условный сроки двум музыкантам, угнавшим у Генпрокуратуры РФ раритетный автомобиль "Чайка", который принадлежит Генпрокуратуре РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

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    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве
    Было ваше, стало наше. Угоны элитных авто были на потоке

    "Назначить (Антону) Рыжову наказание в виде 3 лет 6 месяцев и 15 дней колонии общего режима. Менее строгий вид наказания не сможет гарантировать, что он не совершит подобных преступлений вновь. (Сергею) Митрофанову назначить условное наказание — 2 года с испытательным сроком 4 года", — огласил приговор судья. Также он на три года лишил Рыжова водительских прав.

    Оба подсудимых признаны виновными в "угоне без умысла на хищение". Вину они признали.

    Как указано в приговоре, обвиняемые в пьяном виде решили покататься на "Чайке". Дверь машины была открыта, сигнализации не было, охранник без вопросов открыл шлагбаум, и они выехали со стоянки.

    "Чайка", которая числится на балансе Генпрокуратуры с 1986 года, была угнана во время планового техосмотра. Машину удалось остановить у стен Кремля после погони со стрельбой.

    Во время проверки документов водителя, которого заподозрили в вождении в пьяном виде, пассажир раритетного авто перебрался в водительское кресло и попытался скрыться с места. Он был задержан лишь после того, как сотрудники полиции прострелили колесо "Чайки" из табельного оружия. Впоследствии выяснилось, что машина была угнана.

    В суде уточнили, что уголовное дело в отношении Рыжова возбуждено по статьям "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", Митрофанов проходит только по второй статье.

    "Чайка" (или ГАЗ-13, ГАЗ-14) — советские автомобили представительского класса, выпускавшиеся с 1959 по 1988 год.

    Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины разоблачила преступную группировку автоугонщиков, организатором которой оказался бывший курсант Академии внутренних дел Украины, которого исключили из вуза за употребление наркотиков.

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