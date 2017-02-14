Телеканалы М1 и М2 заявили о повторяющихся нападениях на их студию

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники музыкальных телеканалов М" и М2 обратились с открытым письмом к руководству Генпрокуратуры, Службы безопасности, Министерства внутренних дел, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

На телеканалах заявляют, что уже дважды за последние две недели (27 января и 10 февраля этого года) неизвестные пытались поджечь их офисы.

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"Музыкальные каналы стоят в стороне от политики, поэтому мы воспринимаем случаи нападений на нашу студию грязным нарушением всех цивилизационных норм. Возникает вопрос: на кого работают организаторы этих нападений и поджогов? Кто осуществляет террор в столице Украины? Вчера — шины, сегодня — фейерверки, направленные в окна здания, а завтра? Шара? Гранаты? Вчера — большие каналы и радиостанции, сегодня — музыкальные каналы, а завтра? Детские сады и школы? Или жилые дома?", — говорится в обращении, опубликованном в Facebook.

Сотрудники телеканалов уверены, что две попытки поджога свидетельствуют о полном отсутствии страха наказания и чувства вседозволенности у нападавших. Они призывают правоохранителей "доказать уровень своей профессиональности", и "прекратить хулиганские выпады в сторону медиа".

Авторы обращение акцентируют внимание на том, что "все известные случаи нападений на телеканалы сопровождались съемками участников, и все они находятся на YouTube, так что путь к организаторам всех этих печальных событий в нынешнюю цифровую эпоху — очень короткий, если вы — профессионалы".

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"Коллектив ООО "Теледин", производителя телеканалов М1 и М2 требует найти и наказать не только исполнителей, но и заказчиков случившегося. Телевизионщики называют произошедшее террором, преступлением, которое наносит вред международному имиджу страны. "Надеемся, правоохранительные органы Украины способны прекратить насилие в отношении телеканалов, и попытка поджога студии М1 и М2 станет последним случаем препятствования работе работников СМИ", — говорится в обращении.

Напомним, ранее уже сообщалось о нападении на телеканалы М1 и М2, которое имело место 27 января. Позже в сети появилось видео нападения (см. выше).