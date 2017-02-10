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    Общество

    Российский телеканал "Дождь" подал в суд на киевский видеосервис

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (168)

    (обновлено: )13030
    Иск был подан 9 февраля в Арбитражный суд Москвы. Сумма исковых требований составляет 817 000 рублей (около $14 тысяч). Дата рассмотрения дела пока не назначена.
    Телеканал Дождь
    Из открытых источников

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Российский телевизионный канал "Дождь" подал подал в суд на украинский видеосервис Divan.TV с требованием вернуть долг и прекратить трансляцию канала, сообщает RNS со ссылкой на генерального директора канала Наталью Синдееву.

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    "Иск против ООО "Диван ТВ" представлен в связи с невыполнением обязательств по договору. Это иск о взыскании задолженности по договору с требованием прекратить незаконное распространение продукции телеканала "Дождь", — сказала Синдеева.

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    По информации агентства, иск подан 9 февраля в Арбитражный суд Москвы. Сумма исковых требований составляет 817 000 рублей (около $14 тысяч). Дата рассмотрения дела пока не назначена.

    Напомним, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию сообщил, что обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за позиции по Крыму. 

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