Морозы в среду усилятся до -26

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В среду в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью температура в восточных областях снизится до 26° мороза.

"Днем ​​на Правобережье страны небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 13-18° мороза, в восточных, Черниговской и Сумской областях, 21-26°, днем ​​9-14° мороза; в южных областях и Прикарпатье ночью 5-10°, днем ​​2-7° мороза", — сообщает Укргидрометцентр.

На Закарпатье и юге мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица.

Ветер восточный, 7-12 м/с, ночью на большей части, днем ​​в южных областях порывы 15-20 м/с.

Накануне глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам. По его словам, "мы технически готовы к любым аномальным температурам, у нас есть профицит мощностей, как по атомной генерации, так и по маневренной генерации тепловых электростанций".

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