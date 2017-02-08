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    Морозы в среду усилятся до -26

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (333)

    (обновлено: )38220
    На Закарпатье и юге мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица. На большей части страны осадки не ожидаются.
    Зима в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В среду в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью температура в восточных областях снизится до 26° мороза. 

    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Капризы погоды: последствия снегопада в Киеве

    "Днем ​​на Правобережье страны небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 13-18° мороза, в восточных, Черниговской и Сумской областях, 21-26°, днем ​​9-14° мороза; в южных областях и Прикарпатье ночью 5-10°, днем ​​2-7° мороза", — сообщает Укргидрометцентр.

    На Закарпатье и юге мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица.

    Ветер восточный, 7-12 м/с, ночью на большей части, днем ​​в южных областях порывы 15-20 м/с.

    Накануне глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам. По его словам, "мы технически готовы к любым аномальным температурам, у нас есть профицит мощностей, как по атомной генерации, так и по маневренной генерации тепловых электростанций".

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