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    Общество

    Сильные морозы продержатся в Украине три дня

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (322)

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    Похолодание началось во вторник и продлится до четверга включительно. В некоторых регионах ожидается снижение температуры до 0-26 градусов мороза, 9 февраля на большей части страны температура ночью составит 18-23 градуса мороза.
    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Значительное похолодание продержится в Украине в период с 7 по 9 февраля, температура воздуха опустится до 26 градусов мороза, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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    "Седьмого-восьмого февраля ожидается значительное похолодание. В Украине, кроме Закарпатья, температура снизится ночью до 12-17 градусов мороза, в восточных, Черниговской и Сумской областях, до 20-26 градусов мороза, днем — до 9-15 градусов мороза. В южных областях и Прикарпатье ночью — 3-9 градусов мороза, днем — 0-5 градусов мороза" — говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

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    Морозы будут сопровождаться в большинстве регионов снегом. Девятого февраля на большей части Украины температура ночью составит 18-23 градуса мороза, дневная существенно не изменится, осадки прекратятся.

    Накануне снегопад накрыл Киев, в результате чего в столице наблюдались десятибалльные пробки, снегоуборочная машина не успевала справляться с последствиями непогоды.

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