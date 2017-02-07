Сильные морозы продержатся в Украине три дня

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Значительное похолодание продержится в Украине в период с 7 по 9 февраля, температура воздуха опустится до 26 градусов мороза, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Седьмого-восьмого февраля ожидается значительное похолодание. В Украине, кроме Закарпатья, температура снизится ночью до 12-17 градусов мороза, в восточных, Черниговской и Сумской областях, до 20-26 градусов мороза, днем — до 9-15 градусов мороза. В южных областях и Прикарпатье ночью — 3-9 градусов мороза, днем — 0-5 градусов мороза" — говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

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Морозы будут сопровождаться в большинстве регионов снегом. Девятого февраля на большей части Украины температура ночью составит 18-23 градуса мороза, дневная существенно не изменится, осадки прекратятся.

Накануне снегопад накрыл Киев, в результате чего в столице наблюдались десятибалльные пробки, снегоуборочная машина не успевала справляться с последствиями непогоды.