наверх
31.01.201716:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.83- 0.22
  • USD27.12- 0.07
Рубрики
Ещё
    Общество

    Москаль предложил направить конфискованную древесину на обогрев Авдеевки

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (359)

    (обновлено: )89
    Геннадий Москаль уточнил, что на складах Закарпатья скопилось около 200 железнодорожных вагонов запрещенной для экспорта технологической и деловой древесины, конфискованной в минувшем году.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль призвал главу Кабмина Владимир Гройсмана срочно распорядиться направить в Авдеевку древесину для использования ее в качестве топлива.

    Гройсман о ситуации в Авдеевке
    канал "112 Украина" в YouTube
    Гройсман о ситуации в Авдеевке: рассматриваем все сценарии

    "Призываю премьера Украины Владимира Гройсмана дать срочное поручение государственному агентству лесных ресурсов отправить из Закарпатья в замерзающую Авдеевку 200 вагонов с лесом", — написал Москаль во вторник на своей странице в Facebook.

    По словам губернатора, на складах Закарпатья скопилось около 200 железнодорожных вагонов запрещенной для экспорта технологической и деловой древесины, которая была конфискована в течение прошлого года у государственных лесхозов при попытке ее вывоза в Европу под видом дров.

    Москаль сообщил, что государственное агентство лесных ресурсов начало судиться с областной администрацией за этот лес. Однако, по его словам, часть леса, на которую не наложен арест и которая не является вещественным доказательством по соответствующим уголовным делам, может быть направлена жителям Авдеевки для обогрева, а также силовикам в Донбассе для строительства укреплений.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела Авдеевка осталась без света и воды. Обогрев проводится коксовым газом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе
    Таблетки
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Обмен валют
    Экономика Украины. Падение гривны
    Блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
    Донбасс: блокада и пиар