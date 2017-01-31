Москаль предложил направить конфискованную древесину на обогрев Авдеевки

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль призвал главу Кабмина Владимир Гройсмана срочно распорядиться направить в Авдеевку древесину для использования ее в качестве топлива.

"Призываю премьера Украины Владимира Гройсмана дать срочное поручение государственному агентству лесных ресурсов отправить из Закарпатья в замерзающую Авдеевку 200 вагонов с лесом", — написал Москаль во вторник на своей странице в Facebook.

По словам губернатора, на складах Закарпатья скопилось около 200 железнодорожных вагонов запрещенной для экспорта технологической и деловой древесины, которая была конфискована в течение прошлого года у государственных лесхозов при попытке ее вывоза в Европу под видом дров.

Москаль сообщил, что государственное агентство лесных ресурсов начало судиться с областной администрацией за этот лес. Однако, по его словам, часть леса, на которую не наложен арест и которая не является вещественным доказательством по соответствующим уголовным делам, может быть направлена жителям Авдеевки для обогрева, а также силовикам в Донбассе для строительства укреплений.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Авдеевка осталась без света и воды. Обогрев проводится коксовым газом.