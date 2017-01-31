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    Гройсман о ситуации в Авдеевке: рассматриваем все сценарии

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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день есть все ресурсы, чтобы восстановить энергоснабжение Авдеевки, также подготовлены все сценарии развития событий вокруг прифронтового города.
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    "Вы знаете, что во время обстрела россиянами Авдеевки произошло отключение электрической энергии. Как следствие — прекращение теплоснабжения, водоснабжения города, в котором около 25 тыс. людей", — сказал он.

    Гройсман подчеркнул, что "буквально со вчерашнего дня и всю ночь работали над тем, чтобы организовать все необходимое, чтобы поддерживать ситуацию, поддерживать жизнеобеспечение всех систем хотя бы на минимальном уровне".

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    По словам главы правительства, все службы работают на месте, развернут оперативный штаб ГСЧС по ситуации в Авдеевке.

    "Подготовлены все сценарии развития событий… Мы сделаем все для того, чтобы максимально справиться со сложившейся ситуацией, хотя понимаем, что непосредственно на обстрелы мы влияния не имеем, и надо, чтобы режим тишины был обеспечен, и тогда мы сможем восстановить энергоснабжение, теплоснабжение и водоснабжение на территории города Авдеевки", — отметил Гройсман.

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

    Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

    В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.

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