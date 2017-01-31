Гройсман о ситуации в Авдеевке: рассматриваем все сценарии

"Вы знаете, что во время обстрела россиянами Авдеевки произошло отключение электрической энергии. Как следствие — прекращение теплоснабжения, водоснабжения города, в котором около 25 тыс. людей", — сказал он.

Гройсман подчеркнул, что "буквально со вчерашнего дня и всю ночь работали над тем, чтобы организовать все необходимое, чтобы поддерживать ситуацию, поддерживать жизнеобеспечение всех систем хотя бы на минимальном уровне".

По словам главы правительства, все службы работают на месте, развернут оперативный штаб ГСЧС по ситуации в Авдеевке.

"Подготовлены все сценарии развития событий… Мы сделаем все для того, чтобы максимально справиться со сложившейся ситуацией, хотя понимаем, что непосредственно на обстрелы мы влияния не имеем, и надо, чтобы режим тишины был обеспечен, и тогда мы сможем восстановить энергоснабжение, теплоснабжение и водоснабжение на территории города Авдеевки", — отметил Гройсман.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.

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