Военный кабинет СНБО проведет заседание по ситуации в Авдеевке – СМИ

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во вторник проведет заседание при участии руководства государства из-за ситуации в Авдеевке, передает УНИАН со ссылкой на источник.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

Согласно сообщению, начало встречи запланировано на вторую половину дня. Подробностей по заседанию военного кабинета СНБО агентство не уточняет.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.

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