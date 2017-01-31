Жебривский доложил Порошенко о снижении напряженности в Авдеевке

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил президенту Украины Петру Порошенко о первых признаках прекращения огня возле Авдеевки, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

"Ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро — и газопоставок Авдеевки. Об этом, отчитываясь о выполнении полученных вчера поручений, доложил президенту глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, после задействования президентом всех международных элементов давления на Россию, есть первые признаки прекращения огня", — говорится в сообщении.

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Жебривский также утверждает, что, по данным Генштаба, тишина сохраняется только на ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны ополченцы продолжают обстрелы.

Пресс-секретарь президента Украины также добавил, что именно прекращение обстрелов является главным условием для начала ремонтных работ. "Работы начнутся сразу после подтверждения тишины наблюдателями ОБСЕ", — подчеркнул Цеголко.