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    Жебривский доложил Порошенко о снижении напряженности в Авдеевке

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (349)

    (обновлено: )37103
    По словам пресс-секретаря президента Святослава Цеголко, ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро - и газопоставок Авдеевки.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил президенту Украины Петру Порошенко о первых признаках прекращения огня возле Авдеевки, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

    Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

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    "Ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро — и газопоставок Авдеевки. Об этом, отчитываясь о выполнении полученных вчера поручений, доложил президенту глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, после задействования президентом всех международных элементов давления на Россию, есть первые признаки прекращения огня", — говорится в сообщении.

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    Жебривский также утверждает, что, по данным Генштаба, тишина сохраняется только на ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны ополченцы продолжают обстрелы.

    Пресс-секретарь президента Украины также добавил, что именно прекращение обстрелов является главным условием для начала ремонтных работ. "Работы начнутся сразу после подтверждения тишины наблюдателями ОБСЕ", — подчеркнул Цеголко.

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