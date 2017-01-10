Киев возобновил подачу воды в ЛНР

ДОНБАСС, 10 янв — РИА Новости Украина. Подконтрольный правительству Украины Петровский водозабор возобновил поставки воды на территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ ОБСЕ.

Ранее Киев прекратил поставки воды в неподконтрольные районы Луганской области. В министерстве по делам оккупированных территорий пояснили, что накопились большие долги за воду со стороны самопровозглашенной ЛНР. Однако в Киеве заявили, что продолжают поставлять воду, несмотря на окончание контракта. При этом полпред ЛНР в минской контактной крупе Владислав Дейнего заявил, что Киев прекратил поставки воды в республику с Петровского водозабора.

"Седьмого января наблюдатели СММ видели, как техническая служба перезапустила водозаборные колодцы на Петровской водонасосной станции в подконтрольном правительству селе Артема (26 километров к северу от Луганска) для возобновления подачи воды в неподконтрольные правительству районы", — рассказали в пресс-службе.

По данным наблюдателей, директор водонасосной станции сообщил СММ, что техническая служба Попаснянского водоканала осуществляла координацию работ при взаимодействии с Луганским водоканалом, который расположен по другую сторону линии соприкосновения.

"По его словам, водоснабжение было возобновлено после погашения долга в размере 10 миллионов гривен из общей суммы задолженности, которая составляет около 120 миллионов", — уточнили в ОБСЕ.

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В пресс-службе заявили, что 8 января директор сообщил СММ о том, что водоснабжение было снова прервано из-за прорыва на водопроводе. Наблюдатели видели, как техническая служба Попаснянского водоканала проводила ремонт водопровода. По словам сотрудников технической службы, ремонтные работы планировалось завершить 9 января.

"Представитель Попаснянского водоканала в беседе с наблюдателями сообщил, что около 250 тысяч жителей районов Луганска и приблизительно 3 тысяч жителей разных сел, подконтрольных ЛНР и расположенных между Луганском и линией соприкосновения, должны получить воду после успешного возобновления водоснабжения", — заявили в СММ.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.