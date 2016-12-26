Торговая блокада ДНР и ЛНР "имеет своих режиссеров" - Тука

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Решение членов добровольческих батальонов начать блокаду торговли с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей не согласовано с властями, и в случае активных действий организаторов акции "они получат соответствующую оценку правоохранителей". Об этом заявил замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.

Ранее в понедельник бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все украинские пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы".

"Ни с одним государственным учреждением (Служба безопасности Украины, МВД, Вооруженные силы Украины) эти действия не согласованы, следовательно, установление каких-либо блокпостов, проведение любых досмотров, предоставление каких-либо "разрешений" (на перевозку товаров — ред.) является незаконным и получит соответствующую оценку со стороны правоохранителей", — написал Тука в понедельник на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что не поддерживает идею торговой блокады Донбасса еще и потому, что "у него не вызывают доверия организаторы этой акции". Тука уверен, что эта инициатива "имеет своих режиссеров из числа тех, кто именует себя "политиками", — грязных пройдох". Также замминистра заявил, что не верит в успех давления на власти ДНР и ЛНР таким способом.