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Киев отказывается забирать четырех военнопленных - ЛНР

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Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными (81)

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Как сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцевана данный момент представителям ЛНР удалось связаться с мамой одного из военнопленных для того, чтоб она переговорила с сыном по телефону.
Передача пленных. Архивное фото
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ДОНБАСС, 10 янв — РИА Новости Украина. Киев отказывается забирать из самопровозглашенной ЛНР четырех из пяти военнопленных, заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

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"С мая 2016 года все четверо были указаны в списке удерживаемых лиц со стороны Луганска и переданы украинским представителям в Минске для обмена. И со стороны Украины отказ – не заинтересованы в их освобождении", — сообщила Кобцева.

По ее словам, на данный момент представителям самопровозглашенной ЛНР удалось связаться с мамой одного из военнопленных для того, чтоб она переговорила с сыном по телефону.

"Также с нашей стороны была согласована возможность передать посылки и письма всем удерживаемым лицам", — уточнила она.

Кобцева уточнила, что все четверо были военнослужащими ВСУ, она обратилась к их родственникам с просьбой выйти на связь с представителями ЛНР для получения информации, в какие организации необходимо обратится для скорейшего освобождения близких. Она уточнила, что все данные о военнопленных и телефоны для связи размещены на республиканских информационных ресурсах.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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