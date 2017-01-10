Киев отказывается забирать четырех военнопленных - ЛНР

ДОНБАСС, 10 янв — РИА Новости Украина. Киев отказывается забирать из самопровозглашенной ЛНР четырех из пяти военнопленных, заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

"С мая 2016 года все четверо были указаны в списке удерживаемых лиц со стороны Луганска и переданы украинским представителям в Минске для обмена. И со стороны Украины отказ – не заинтересованы в их освобождении", — сообщила Кобцева.

По ее словам, на данный момент представителям самопровозглашенной ЛНР удалось связаться с мамой одного из военнопленных для того, чтоб она переговорила с сыном по телефону.

"Также с нашей стороны была согласована возможность передать посылки и письма всем удерживаемым лицам", — уточнила она.

Кобцева уточнила, что все четверо были военнослужащими ВСУ, она обратилась к их родственникам с просьбой выйти на связь с представителями ЛНР для получения информации, в какие организации необходимо обратится для скорейшего освобождения близких. Она уточнила, что все данные о военнопленных и телефоны для связи размещены на республиканских информационных ресурсах.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.