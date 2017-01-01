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Полиция: новогодняя ночь в Украине прошла спокойно

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По данным правоохранителей, в Украине состоялось 680 новогодних массовых мероприятий. В праздничных мероприятиях приняли участие около 1,1 миллиона граждан.
Празднование Нового года в Киеве
УНИАН

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Празднование Нового года в Киеве
УНИАН
Празднование Нового года в Киеве

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По данным правоохранителей, в Украине состоялось 680 новогодних массовых мероприятий. В праздничных мероприятиях приняли участие около 1,1 миллиона граждан. Самые масштабные празднования состоялись в Днепропетровской (700 тысяч человек), Запорожской (50 тысяч человек), Одесской (43 тысячи человек) и Тернопольской (38 тысяч человек) областях.

Безопасность и порядок во время проведения мероприятий обеспечивали 7 тысяч сотрудников полиции и 1 тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины. Нарушений публичного порядка не допущено.

Также отмечается, что резонансных ДТП и нарушений общественного порядка в Украине не зарегистрировано. 

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