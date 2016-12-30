Лукашенко сообщил, что на Новый год мечтает о $500

КИЕВ, 30 дек – РИА Новости Украина. Президент Александр Лукашенко заявил, что на Новый год мечтает о том, чтобы в Белоруссии средняя зарплата достигла 500 долларов в месяц.

Журналисты в пятницу в ходе посещения президентом Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов спросили у главы государства, есть ли подарок, который он мечтает получить в новом 2017 году.

"Да, есть – это 500 долларов в среднем (средняя зарплата по стране – ред.). Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю", – ответил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул: для достижения указанной цели предстоит приложить "колоссальные, неимоверные усилия".

"Кто в это не верит – я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет – с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будет идти к этой цели", – приводит слова президента агентство Sputnik Беларусь.

В прошлые годы Лукашенко также высказывался о своих новогодних желаниях. Например, в 2013 он рассказал, что главный подарок для него – быть счастливым, а накануне уходящем году он мечтал о том, чтобы год был "прорывным" для страны.

Впервые поручение президента довести средний уровень зарплат по стране до 500 долларов в эквиваленте было сделано в начале 2010 года и к концу года — выполнено. Однако в связи с девальвацией белорусского рубля уровень зарплат белорусов постепенно снизился. В ходе рабочей поездки в Могилевскую область в ноябре текущего года глава государства поручил в 2017 году вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов при условии соответствующего роста производительности труда.