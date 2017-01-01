В Украине и в мире наступил 2017 год

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Редакция РИА Новости Украина поздравляет всех своих читателей с наступившим Новым годом. Мы благодарны всем кто был этот год с нами и всем, кто в этом года стал постоянным нашим читателем.

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Мы благодарны вам за внимание к нашим материалам, за отклики на наши статьи, за то, что вы цените нашу работу и не обошли ее своим вниманием.

Редакция РИА Новости Украина работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы вы были всегда в курсе событий, произошедших в стране и в мире. Мы стараемся работать так, чтобы каждый из вас понимал, что наше отношение к политикам важнее, чем речи, которые они произносят. Мы стараемся работать так, чтобы ваша уверенность в завтрашнем дне вас не покидала, чтобы мы и вы знали: какие сюрпризы не придумают властьимущие в экономике и социальной сфере, то жизнь на этом не заканчивается и, то или иное решение будь-то президента или премьер-министра страны не является концом света.

Сотрудники редакции РИА Новости Украина поздравляют вас с наступившим Новым годом и надеются, что 2017 год станет для вас именно таким, каким вы хотите.

С новым годом!