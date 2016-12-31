Летевшие на отдых украинцы застряли в аэропорту в ОАЭ

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КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Украинцы застряли в аэропорту Шарджи (ОАЭ) в ожидании перелета к месту назначения, украинский консул выехал к ним, сообщает вечером в пятницу департамент Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Новый год приближается, а граждане Украины, которые отправились в путешествие, продолжают находиться в аэропорту #Шарджа (Дубай) в ожидании перелет до места назначения. Консул выехал в аэропорт", — говорится в сообщении службы в Facebook.

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Консул пытается урегулировать вопрос, сказано в сообщении.

"Представители авиакомпании Air Arabia заверили, что проблема будет решена в ближайшее время", — добавила пресс-служба департамента.

Напомним, в пятницу, 30 декабря, самолет Гран-Канария — Варшава сел в аэропорту Праги из-за угрозы взрыва, полиция обезвредила подозреваемого.