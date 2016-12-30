Самолет Канары - Варшава сел в Праге из-за угрозы взрыва - СМИ

КИЕВ, 30 дек – РИА Новости Украина, Александр Куранов. Самолет Гран-Канария — Варшава сел в аэропорту Праги из-за угрозы взрыва, полиция застрелила подозреваемого, сообщило республиканское ТВ.

"В старой части пражского аэропорта "Рузине" в связи с угрозой взрыва на борту совершил вынужденную посадку самолет Boeing 737-800, направлявшийся с Канарских островов до Варшавы. Полиция на месте уничтожила подозреваемого", — говорится в сообщении.

По словам главы МВД Милана Хованеца, экстренно прибывшего в аэропорт, все 160 пассажиров были благополучно эвакуированы из самолета, в котором сейчас производится осмотр. Полиция начала расследование инцидента.

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Напомним, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший 23 декабря внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. Угонщики хотели лететь в Рим, но капитан самолета, на борту которого находилось 111 пассажиров и шесть членов экипажа, приземлил воздушное судно на Мальте по причине нехватки топлива. После переговоров в мальтийском аэропорту захватчики отпустили всех пассажиров, а затем вышли вместе с последними членами экипажа и были задержаны.