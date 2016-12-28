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Полиция и Нацгвардия переходят на усиленный режим несения службы

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Как сообщили в МВД, для обеспечения публичной безопасности с 30 декабря подразделения полиции, Нацгвардии, ГСЧС и Пограничной службы перейдут на усиленный режим несения службы.
Центр Киева под усиленной охраной правоохранителей
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Подразделения Национальной полиции Украины, Нацгвардии, Госслужбы по ЧС и Погранслужбы с 30 декабря перейдут на усиленный режим несения службы в связи с новогодним и рождественскими праздниками, сообщила в среду пресс-служба МВД.

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"В период новогодних праздников во всех городах страны запланирован ряд мероприятий с участием значительного количества граждан. Для обеспечения публичной безопасности с 30 декабря подразделения полиции, Нацгвардии, ГСЧС и Пограничной службы перейдут на усиленный режим несения службы", — говорится в сообщении пресс-службы МВД по итогам совещания указанных ведомств под председательством заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Председатель Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин сообщил, что в период усиленного несения службы в круглосуточном наряде будут дежурить 7 тысяч спасателей. "В случае осложнения ситуации их количество будет увеличено вдвое", – сказал Чечеткин.

Погранслужба Украины также усилит резервные подразделения во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Черниговской и Одесской областях, а также на приднепровском участке границы.

Ранее сообщалось, что в период праздников число силовиков на всех КПВВ в Донбассе будет увеличено.

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