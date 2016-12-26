Полиция открыла уголовное дело после пожара на рынке в Киеве

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Столичная полиция открыла уголовное производство по факту пожара на рынке у метро "Лесная", сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Ранее в Деснянском районе произошел пожар на складе секонд-хенда. В ходе осмотра доступных участков места происшествия сотрудники полиции обнаружили тело человека, по предварительной информации, вероятно, работницы местного рынка.

"По данному факту следственным отделом сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия", — сообщается на сайте.

В полиции отметили, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи Деснянского управления полиции совместно с работниками ГСЧС и взрывотехниками Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра для выявления причин и очагов пожара.

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