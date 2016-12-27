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В Москве мужчина ранил трех полицейских и взял заложника

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Согласно данным, следователи и сотрудники полиции предпринимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого. Расследование продолжается. Подозреваемый скрывается в соседней квартире.
Сотрудники правоохранительных органов РФ. Архивное фото
RIA News Михаил Малыхин | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Москве мужчина ранил из ружья полицейских на западе Москвы, после чего укрылся в квартире, где находится женщина, принимаются меры по ее освобождению. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова, пишет РИА Новости.

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Ранее столичное ГУМВД сообщило, что пять человек, в том числе трое полицейских, получили ранения в ходе задержания подозреваемого в грабеже на западе Москвы. Личность стрелявшего установлена.

"В настоящее время подозреваемый скрывается в соседней квартире, где также находится женщина. Следователи и сотрудники полиции предпринимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого. Расследование продолжается", — сказала она.

Она отметила, что выстрелы были сделаны из ружья. Кроме полицейских, были ранены сотрудники ГБУ Жилищник, присутствующие при проведение следственных действий.

Иванова также сообщила, следователи возбудили дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц", "посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "захват заложников".

Напомним, в октябре вооруженный мужчина захватил в заложники несколько человек в супермаркете в Брюсселе. Впоследствии он был задержан.

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