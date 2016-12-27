В ночном клубе Ивано-Франковска подрались депутат и полицейские - СМИ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В ночь на пятницу в одном из ночных клубов Ивано-Франковска возник конфликт между полицейскими и компанией, в которой был депутат городского совета от партии "УКРОП" Виталий Меринов.

Об инциденте депутат рассказал местному изданию "Галка".

"Сначала возник конфликт в середине клуба. Депутат предполагает, что молодые люди были пьяны и сами "искали причины к спору". Далее разборки перенесли на улицу. После схватки, в которой депутат не участвовал, один из парней написал заявление в полицию. Сам депутат говорит, что пытался уладить конфликт, но представители "пьяной компании" постоянно подчеркивали, что "посадят" оппонентов", — сообщает издание подробности конфликта.

В полиции подтвердили факт драки и рассказали, что у одного из патрульных травма головы, перелом челюсти или лицевой кости.

Ранее сообщалось, что футболист киевского "Динамо" Жуниор Мораес устроил массовую драку с игроками донецкого "Шахтера" прямо на поле во время матча этих команд в 18-м туре чемпионата Украины. Арбитрам с трудом удалось погасить конфликт, а Мораес получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.