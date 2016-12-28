Наибольшими успехами Украины в уходящем году граждане считают победу Джамалы на Евровидении и выступление паралимпийской команды в Рио. Среди наибольших неудач, по мнению украинцев, — расследование убийств на майдане и ситуация в Донбассе.
Самые главные успехи и неудачи Украины в 2016 году
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Самые низкие оценки по шкале "успех-неудача" у граждан получили борьба с коррупцией и ситуация с тарифами на услуги ЖКХ. Больше смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
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