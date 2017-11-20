наверх
20.11.201705:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Эскадренный миноносец Японии прибыл в Россию

    (обновлено: )33
    Эскадренный миноносец Морских сил самообороны Японии "Хамагири" прибыл во Владивосток для участия в учениях. Они пройдут 25 ноября в акватории залива Петра Великого.
    Эсминец Хамагири Морских сил самообороны Японии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Хамагири" в понедельник прибыл во Владивосток (Россия) для участия в учениях по поиску и спасению на море SAREX-2017, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

    "В главной базе Тихоокеанского флота корабль встречал командир дивизии надводных кораблей флота капитан 1 ранга Иван Ковалёв. Он поприветствовал старшего на борту японского корабля командующего 15-й эскортной флотилией МССО Японии капитана 1 ранга Тэцуя Обату и представил ему офицеров управления соединения", — сообщил Воскресенский.

    Фрегат Газинтеп и корвет Хейбелиада зашли в одесский порт
    mil.gov.ua
    Турецкий фрегат и корвет зашли в порт Одессы

    Оркестр штаба ТОФ исполнил гимны Российской Федерации и Японии. По традиции, девушки в русских национальных костюмах преподнесли японским морякам хлеб-соль.

    В период стоянки японского корабля во Владивостоке пройдут совещания для окончательного согласования эпизодов учения, моряки двух стран проведут товарищеские матчи по футболу и волейболу.

    Учения SAREX пройдет 25 ноября в акватории залива Петра Великого.

    Ранее сообщалось, что ракетный "фрегат-невидимка" Военно-морских сил Франции класса La Fayette вошел в акваторию Черного моря.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор