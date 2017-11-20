Эскадренный миноносец Японии прибыл в Россию

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Хамагири" в понедельник прибыл во Владивосток (Россия) для участия в учениях по поиску и спасению на море SAREX-2017, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В главной базе Тихоокеанского флота корабль встречал командир дивизии надводных кораблей флота капитан 1 ранга Иван Ковалёв. Он поприветствовал старшего на борту японского корабля командующего 15-й эскортной флотилией МССО Японии капитана 1 ранга Тэцуя Обату и представил ему офицеров управления соединения", — сообщил Воскресенский.

Оркестр штаба ТОФ исполнил гимны Российской Федерации и Японии. По традиции, девушки в русских национальных костюмах преподнесли японским морякам хлеб-соль.

В период стоянки японского корабля во Владивостоке пройдут совещания для окончательного согласования эпизодов учения, моряки двух стран проведут товарищеские матчи по футболу и волейболу.

Учения SAREX пройдет 25 ноября в акватории залива Петра Великого.

Ранее сообщалось, что ракетный "фрегат-невидимка" Военно-морских сил Франции класса La Fayette вошел в акваторию Черного моря.